СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-09T10:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В праздничные выходные за безопасность орловских жителей отвечают сотрудники МЧС. С 7 по 11 марта введен режим повышенной готовности для быстрого реагирования на ЧС и происшествия.

Составы спасателей несут круглосуточное дежурство на рабочих местах. Сотрудники управления надзорной деятельности проводят профилактические мероприятия в местах с массовым пребыванием людей, напоминают о правилах пожарной безопасности и контролируют обстановку.

- В целях предотвращения гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами ГИМС, спасателями областной поисково-спасательной службы и сотрудниками УМВД России по Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU