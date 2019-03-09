В праздничные выходные за безопасность орловских жителей отвечают сотрудники МЧС
В праздничные выходные за безопасность орловских жителей отвечают сотрудники МЧС. С 7 по 11 марта введен режим повышенной готовности для быстрого реагирования на ЧС и происшествия.
Составы спасателей несут круглосуточное дежурство на рабочих местах. Сотрудники управления надзорной деятельности проводят профилактические мероприятия в местах с массовым пребыванием людей, напоминают о правилах пожарной безопасности и контролируют обстановку.
- В целях предотвращения гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами ГИМС, спасателями областной поисково-спасательной службы и сотрудниками УМВД России по Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU