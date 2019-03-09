2019-03-09T09:57:29+03:00
Общество

В орловском УМВД чествовали жен полицейских в преддверии Международного женского дня

Женщинам вручили памятные медали и первые весенние цветы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской области.Фото: УМВД России по Орловской области.
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В орловском УМВД чествовали жен полицейских в преддверии Международного женского дня. Некоторые из них и сами посвятили свою жизнь службе.

- Женщины услышали искренние слова поздравлений и пожелания от руководителя орловского гарнизона полиции. Прекрасных дам ожидал приятный сюрприз. Начальник УМВД вручил гостьям памятные медали и первые весенние цветы, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Продолжилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным специально для женщин-ветеранов службы, действующих сотрудниц и жен полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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