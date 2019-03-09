2019-03-09T09:33:16+03:00
Общество

С жителями Северного района пообщался глава администрации Орла

Александр Муромский ответил на все проблемные вопросы орловцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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С жителями Северного района пообщался глава администрации Орла Александр Муромский 6 марта. Сити-менеджер ответил на все проблемные вопросы орловцев.

Местные жители обратились с просьбой перенести ярмарку выходного дня с территории перед ДК «Металлург». Выслушав мнения орловцев, Александр Муромский принял решение об открытии ярмарки по адресу улица Бурова, 1а. Сейчас на этой площадке идет ремонт асфальта и устанавливается освещение.

Одной из насущных проблем остается протечка крыш. С этим вопросом к главе администрации обратилась жительница дома № 139 по Московскому шоссе. Александр Муромский отметил, что дом входит в областную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Орловской области».

Жители поселка завода силикатного кирпича пожаловались на нехватку мест в школе № 49. В ответ сити-менеджер рассказал, что по проекту «Демография» планируется построить детский сад по улицам Раздольной, Кузнецова, Кукушкина в 2020-2022 годах, а по проекту «Образование» - школы на 1200 мест в 2024-2025 годах.

Крайне острой остается для жителей Северного района транспортная проблема. Перевозчики не соблюдают график движения, особенно в вечернее время. По конкретному перевозчику, обслуживающему маршрут № 17 «Госуниверситет-УНПК – магазин «Звездный», по словам чиновника, будет проведена проверка. На разбитую из-за стройки дорогу, отсутствие тротуаров и неудовлетворительную работу управляющей компании ОАО «Жилэксплуатация» пожаловались жители переулка Межевого.

В следующий раз главы администрации Орла встретится с жителями Заводского района. Собрание состоится 13 марта в 6 часов вечера в Орловском городском центре культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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