Полтора года в колонии строгого режима проведет орловец за наркотики

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-08T10:52:25+03:00

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Житель Урицкого района проведет полтора года в колонии строгого режима за покупку и хранение наркотиков. У мужчины было изъято 16 граммов запрещенного вещества растительного происхождения.

Такой приговор вынес районный суд, а затем уже суд региона в апелляции оставил его без изменения.

- Принимая во внимание, что он признал вину, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, судом Беликову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU