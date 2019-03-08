Полтора года в колонии строгого режима проведет орловец за наркотики
Житель Урицкого района проведет полтора года в колонии строгого режима за покупку и хранение наркотиков. У мужчины было изъято 16 граммов запрещенного вещества растительного происхождения.
Такой приговор вынес районный суд, а затем уже суд региона в апелляции оставил его без изменения.
- Принимая во внимание, что он признал вину, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, судом Беликову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU