Орловцев приглашают отпраздновать Масленицу на Богатырской заставе

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-07T15:14:32+03:00

Участие во всех состязаниях для желающих будет бесплатным

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Масленицу по-русски приглашают отпраздновать орловцев на Знаменской богатырской заставе. 10 марта на площадке возле башен зрителей будут ждать показательные выступления богатырей с запуском катапульты и настоящим штурмом крепости.

Сразу после выступлений гостям откроются два новых тёплых зала. Богатыри поборются в дружинных состязаниях в Зале безоружицы. В Ратном зале участники представлений будут метать ножи и топоры. На открытых площадках Знаменской заставы состоятсякулачные бои в мягких перчатках, бои на мягких брёвнах, на шапку, на мешках вслепую.

Для малышей на Масленицу будет работать мини-зоопарк с пятнистыми оленями, косулей, баранами, гусями, енотами, хорьками и другими животными. Также дети смогут покататься на коне.

Вход как и участие во всех состязаниях в этот день будут бесплатными для всех желающих.

КОГДА, ГДЕ?

Начало праздника в 14:30.

поселок Знаменка, улица Заречная, 22 (остановка «Застава»).

ИСТОЧНИК KP.RU