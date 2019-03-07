2019-03-07T12:34:59+03:00
Политика

Экс-глава администрации Орла возглавил трудовую инспекцию региона

Приказ о назначении Андрея Усикова на должность был подписан 6 марта
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Экс-глава администрации города Орла стал главным трудовым инспектором региона. Приказ о назначении Андрея Усикова на эту должность был подписан накануне, 6 марта.

- В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 6 марта 2019 года приступил к исполнению обязанностей руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области - главного государственного инспектора труда в Орловской области Усиков Андрей Иванович, - сообщает официальный сайт ведомства.

После должности градоначальника, которую он занимал с 2015 года, Усиков трудился в областном правительстве – занимался вопросами социального блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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