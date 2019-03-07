2019-03-07T13:21:05+03:00
Общество

Детские гольфы орловской фабрики вошли в сотню лучших товаров России

Счастливчиками стали еще пять продуктов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Детские гольфы орловской «Гаммы» вошли в сотню лучших товаров РоссииДетские гольфы орловской «Гаммы» вошли в сотню лучших товаров РоссииФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В России завершился конкурс ста лучших товаров. Орловских победителей федерального этапа наградили 5 марта на официальной церемонии.

Лауреатами конкурса в 2018 году стали 6 товаров орловских предприятий. В первую сотню лучших вошли детские гольфы ОАО «Гамма». Их отметили почетным дипломом «Золотая сотня». Также лауреатами стали электронасосные агрегаты АО «ГМС Ливгидромаш», хлеб «Деревенский» АО «Орловский хлебокомбинат», сгущенное молоко ЗАО «Верховский молочно-консервный завод». Высоко оценили и мучные изделия ОГУ имени Тургенева.

- 13 видам товаров присвоено звание дипломантов. В их числе чулочно-носочная продукция для женщин и мужчин ОАО «Гамма», хлебо-булочные и кондитерские изделия АО «Орловский хлебокомбинат», молочная продукция ООО «Торговый Дом», а также оборудование, выпускаемое на АО «Ливнынасос» и ОАО «Пневмоаппарат», - рассказали «КП» в пресс-службе облправительства.

Еще 7 орловских продуктов получили звание «Новинка года». Сотрудников победивших предприятий наградили почетными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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