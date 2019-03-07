2019-03-07T11:17:23+03:00
Происшествия

Жилой дом на двух хозяев полыхал в Ливнах

От огня пострадали чердак и пристройка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Жилой дом на двух хозяев полыхал в Ливнах в среду, 6 марта. ЧП произошло ранним утром на улице 1-й Пушкарной. К моменту прибытия пожарных из чердака шел густой дым, горела пристройка к дому, внутри было сильное задымление. Огонь мог распространиться на комнаты.

- В результате пожара выгорела каменная пристройка-кухня, сгорела и обрушилась кровля. Частично огонь задел и крышу самого дома на площади 9 квадратных метров. Обгорел чердак, несколько предметов интерьера. Термически повреждены потолки и стены по всей площади, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 11 раз, из них 6 выездов – на ликвидацию возгораний и 5 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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