Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-07T09:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые в Орле в здании фундаментальной библиотеки прошел конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. За звание «Золушки единой страны» боролись семь орловских дам. Девушкам предстояло рассказать о своих интересах, увлечениях и отношении к жизни в «визитной карточке». Каждая показала свои таланты и приготовила фирменное блюдо.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Такие конкурсы стимулируют активность у лиц с ОВЗ, помогают им в процессе интеграции в общество, являются мотивом к творческой деятельности, что в итоге позитивно отражается как на физическом здоровье, так и на психологическом состоянии, - отметила Елена Сухоленцева, координатор проекта «Единая страна — доступная среда» в Орловской области.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Звания «Мисс Улыбка Единой страны» удостоилась Наталия Матишенко, «Мисс Обаяние Единой страны» стала Екатерина Елисеева, «Мисс Грация Единой страны» — Оксана Непорезова, Вице — мисс «Золушка Единой страны» — Юлия Буславская. Звания «Золушка Единой страны» удостоили Марию Терновскую.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все конкурсантки получили подарки и цветы. А коллектив ансамбля «Славица» подготовил для них праздничную программу и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU