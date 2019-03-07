2019-03-07T09:56:25+03:00
Общество

Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»

Участницами конкурса красоты стали семь девушек
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Впервые в Орле в здании фундаментальной библиотеки прошел конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья. За звание «Золушки единой страны» боролись семь орловских дам. Девушкам предстояло рассказать о своих интересах, увлечениях и отношении к жизни в «визитной карточке». Каждая показала свои таланты и приготовила фирменное блюдо.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Такие конкурсы стимулируют активность у лиц с ОВЗ, помогают им в процессе интеграции в общество, являются мотивом к творческой деятельности, что в итоге позитивно отражается как на физическом здоровье, так и на психологическом состоянии, - отметила Елена Сухоленцева, координатор проекта «Единая страна — доступная среда» в Орловской области.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Звания «Мисс Улыбка Единой страны» удостоилась Наталия Матишенко, «Мисс Обаяние Единой страны» стала Екатерина Елисеева, «Мисс Грация Единой страны» — Оксана Непорезова, Вице — мисс «Золушка Единой страны» — Юлия Буславская. Звания «Золушка Единой страны» удостоили Марию Терновскую.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все конкурсантки получили подарки и цветы. А коллектив ансамбля «Славица» подготовил для них праздничную программу и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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