МЧС за «Безопасную масленицу»: в Орле спасатели проведут акцию в День проводов зимы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-07T09:34:00+03:00

В воскресенье в Детском парке пожарные откроют тематическую площадку с техникой и оборудованием

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В День проводов зимы в Орле сотрудники МЧС проведут акцию «Безопасная масленица». В воскресенье, 10 марта, в Детском парке спасатели развернут тематическую площадку вместе с поисковым отрядом«Лиза Алерт».

- На видовой площадке будет продемонстрирована пожарно-спасательная техника и оборудование, проведены конкурсы «Надень боёвку», «Как не потеряться в городе», «Как правильно собраться в лес», «Оказание первой помощи», - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Старт акции, где каждый сможет проверить свои знания правильного поведения в общественных местах, познакомиться с профессиональными пожарными, их оборудованием и техникой и попробовать свои силы в оказании первой помощи пострадавшему, запланирован на 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU