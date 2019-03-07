2019-03-07T09:34:00+03:00
Общество

МЧС за «Безопасную масленицу»: в Орле спасатели проведут акцию в День проводов зимы

В воскресенье в Детском парке пожарные откроют тематическую площадку с техникой и оборудованием
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В День проводов зимы в Орле сотрудники МЧС проведут акцию «Безопасная масленица». В воскресенье, 10 марта, в Детском парке спасатели развернут тематическую площадку вместе с поисковым отрядом«Лиза Алерт».

- На видовой площадке будет продемонстрирована пожарно-спасательная техника и оборудование, проведены конкурсы «Надень боёвку», «Как не потеряться в городе», «Как правильно собраться в лес», «Оказание первой помощи», - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Старт акции, где каждый сможет проверить свои знания правильного поведения в общественных местах, познакомиться с профессиональными пожарными, их оборудованием и техникой и попробовать свои силы в оказании первой помощи пострадавшему, запланирован на 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»
Гонка и продажа самогона обернулись для двоих жителей Орла уголовным делом
В праздничные выходные в Орле потеплеет
Орловские полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД
Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом
У орловца дома полицейские нашли наркотики
Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора
В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус
В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог
С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек
Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»