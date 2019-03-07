СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-07T09:21:44+03:00

Гонка и продажа самогона обернулись для двоих жителей Орла уголовным делом Фото: Архив "КП"

Суд обязал орловцев заплатить штрафы на сумму до 150 тысяч рублей

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Обвинительный приговор вынес суд двоим жителям Орла. Гонка и продажа самогона обернулись для орловцев уголовным делом.

- В нарушение действующего законодательства женщина изготовила спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья человека. Указанную жидкость орловцы хранили в целях последующего сбыта и продавали гражданам, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

Обоим орловцам суд назначил штрафы до 150 тысяч реблей. Пока в законную силу приговор не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU