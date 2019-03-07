2019-03-07T09:04:38+03:00
Общество

В праздничные выходные в Орле потеплеет

Синоптики прогнозируют до 9 градусов выше нуля
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В грядущие праздничные выходные, 8-10 марта, в Орле потеплеет. Ударивший накануне мороз уступит место плюсовым значениям.

Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 8 марта в городе ожидается переменная облачность и небольшие осадки – снег с дождем. В ночные часы все еще морозно – столбики термометров опустятся до -5 градусов, а вот днем они уйдут в плюсовые отметки и достигнут +6. Правда, весеннее тепло обещает подпортить ветер: он будет дуть с юга со скоростью 10 м/с.

В субботу 9 марта еще теплее. В ночные часы +4, днем +9. Снова переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В день Масленицы – 10 марта – столбики термометров будут варьироваться на отметках от 0 до +8 градусов. Будет пасмурно, возможные осадки в виде дождя и снега. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловчанки с ограниченными возможностями здоровья поборолись за звание «золушки»
МЧС за «Безопасную масленицу»: в Орле спасатели проведут акцию в День проводов зимы
Гонка и продажа самогона обернулись для двоих жителей Орла уголовным делом
Орловские полицейские и школьники отпраздновали 46-летие отрядов ЮИД
Орловчанок поздравили с 8 марта праздничным концертом
У орловца дома полицейские нашли наркотики
Он и Она на одной сцене: в орловском театре Тургенева состоялась премьера о любви
В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора
В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус
В 2019 году в Орле отремонтируют более 9 километров дорог
С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек
Команда орловской молодежи стала призером военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»