В праздничные выходные в Орле потеплеет

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-07T09:04:38+03:00

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В грядущие праздничные выходные, 8-10 марта, в Орле потеплеет. Ударивший накануне мороз уступит место плюсовым значениям.

Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 8 марта в городе ожидается переменная облачность и небольшие осадки – снег с дождем. В ночные часы все еще морозно – столбики термометров опустятся до -5 градусов, а вот днем они уйдут в плюсовые отметки и достигнут +6. Правда, весеннее тепло обещает подпортить ветер: он будет дуть с юга со скоростью 10 м/с.

В субботу 9 марта еще теплее. В ночные часы +4, днем +9. Снова переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 м/с.

В день Масленицы – 10 марта – столбики термометров будут варьироваться на отметках от 0 до +8 градусов. Будет пасмурно, возможные осадки в виде дождя и снега. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU