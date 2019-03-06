2019-03-06T16:38:42+03:00
Происшествия

У орловца дома полицейские нашли наркотики

Мужчина хранил 37 грамм марихуаны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жителю Кромского района Орловской области грозит реальный срок за хранение запрещенных веществ. У него дома полицейские нашли больше 37 граммов марихуаны.

Стражи правопорядка наведались в жилище мужчины после поступившего сообщения в органы внутренних дел о том, что жена орловца может нарушать закон. Во время осмотра полицейские прямо на столе обнаружили растительный наркотик. Хозяин дома отпираться не стал и сказал, что хранил его для личного употребления.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, по этой статье мужчине может грозить до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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