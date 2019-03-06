2019-03-06T14:11:39+03:00
Общество

В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора

Машина будет обслуживать самый проблемный район города – Железнодорожный
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусораВ Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вопрос о вывозе ТКО в Орле снова вынесли на повестку дня чиновники на минувшем совещании в городской администрации. К 5 марта, по словам властей, в городе провели несколько обследований территорий. В результате осмотров было решено организовать около 60 новых точек сбора мусора.

Проблема с вывозом отходов до сих пор волнует орловцев. Жалобы поступили от жителей домов на улице Пархоменко. Они утверждают, что мешки на обочине лежат уже третью неделю. Единственным решением вопроса власти видят установку бункера временного накопления.

Еще одну проблему, связанную с отходами, удалось решить. Со слов сотрудников оператора УК «Зеленая роща», 9 марта орловцы получат квитанции с верными данными обновленной базы.

Кроме того, в Орле регоператор пустит дополнительную технику для сбора мусора. Машина будет обслуживать самый проблемный район города – Железнодорожный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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