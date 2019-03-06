СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-06T13:43:42+03:00

В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орловской области из поселка Глазуновка в село Тагино снова будет ходить автобус.Новый аукцион на выбор перевозчика был объявлен 1 марта.

Раньше транспортное сообщение между этими двумя пунктами было. Оно прекратилось в 2017 году из-за износа автобуса. Жители села Тагино без машин оказались оторванными от ближайшей больницы, которая находится в 20-ти километрах, в Глазуновке.

Сейчас на предприятии нет транспорта, который можно было пустить по маршруту Тагино-Глазуновка. В 2018 году на регулярные перевозки был объявлен аукцион, но он не состоялся по причине отсутствия заявок. Результаты новых торгов пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU