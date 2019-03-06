СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-06T13:05:30+03:00

На Орловщине мужчина спрятал в своем доме 37 граммов марихуаны Фото: Архив "КП"

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В Кромском районе Орловской области местный житель спрятал в своем доме наркотик. Жилище орловца осматривали стражи порядка. Сушеное растение полицейские обнаружили прямо на столе.

- Вещество было направлено на экспертизу. Согласно результатам исследования, обнаруженное растение оказалось марихуаной общим весом 37,2 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина пояснил, правоохранителям, что наркотик хранил для собственного употребления. В отношении орловца было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU