С начала 2019 года в ДТП на Орловщине погибли 16 человек

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-06T12:49:07+03:00

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С начала 2019 года в 86-ти ДТП на Орловщине травмы получили 109 человек, 16 погибли. Наибольшее количество смертельных аварий произошли на трассе «Орел-Тамбов».

Примером тому может послужить трагическая авария, которая произошла ранним утром4 марта. Напомним, участниками ДТП стали микроавтобус «Опель Виваро» и фура «Рено Магнум». Оба автомобиля двигались во втречном направлении. В результате аварии водитель «Опеля» и его пассажир скончались на месте.

- В целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, Госавтоинспекция Орловской области проводит дополнительные профилактические мероприятия на федеральных автодорогах области, в том числе на автодороге «Орел-Тамбов», - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, выезд в нарушение правил на полосу встречного движения наказывается штрафом в сумме 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае повторного нарушения водитель лишается права управления на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU