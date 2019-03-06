В Орле объявили конкурс на лучших композиторов-любителей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-06T11:56:05+03:00

К участию приглашаются музыканты всех возрастов

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В Орле объявили 6-ой региональный конкурс на лучших композиторов-любителей «Души серебряные звуки». Произведения участников могут быть представлены в эстрадном, народном или академическом исполнениях, в форме бардовской песни или инструментальной музыки.

Согласно регламенту конкурса, в срок до 20 марта нужно представить заявку, нотный материал с записью композиторских сочинений, тексты песен и краткую творческую характеристику автора. Сам конкурс пройдет 31 марта в концертном зале Орловского областного центра народного творчества по адресу: переулок Карачевский, 6.

Итоги конкурса подведут 20 апреля на заключительном концерте. Победителей наградят дипломами Лауреатов, дипломами I, II, III степеней. К участию приглашаются музыканты всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU