СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-06T11:06:46+03:00

Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет Фото: Архив "КП"

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Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет. Суд над мужчиной состоялся с участием присяжных заседателей.

- Установлено, что орловец в составе преступной группировки пытался незаконно сбыть синтетическое наркотическое средство в особо крупном размере общей массой 887,45 граммов. Однако преступный умысел мужчина не довел до конца. Наркотик изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Присяжные поддержали обвинение и пришли к единодушному выводу о виновности мужчины. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU