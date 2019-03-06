Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет
Мужчина пытался продать почти 890 граммов «синтетики»
Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернетФото: Архив "КП"
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Орловцу грозит 13 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет. Суд над мужчиной состоялся с участием присяжных заседателей.
- Установлено, что орловец в составе преступной группировки пытался незаконно сбыть синтетическое наркотическое средство в особо крупном размере общей массой 887,45 граммов. Однако преступный умысел мужчина не довел до конца. Наркотик изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Присяжные поддержали обвинение и пришли к единодушному выводу о виновности мужчины. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU