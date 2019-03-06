До 200 тысяч рублей получат орловские ветераны на ремонт своего жилья

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-06T11:05:03+03:00

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До 200 тысяч рублей единовременных выплат получат орловские ветераны на ремонт своего жилья. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.

Согласно принятому документу, в 2019 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны за счет средств областного бюджета будут выделены 50 тысяч рублей на текущий ремонт жилья и 200 тысяч – на капитальный.

- Выплаты на проведение ремонта получат ветераны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с федеральным законодательством и проживающие в жилых помещениях, требующих проведения ремонта, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU