2019-03-06T10:30:57+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники, студенты ВГУ и представители Сбербанка
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– Мы приступаем к тесному сотрудничеству с самым главным финансовым институтом нашей страны – Сбербанком России. При поддержке Председателя Центрально-Черноземного банка Владимира Салмина сформирована дорожная карта, в которой подробно раскрыты совместные мероприятия и сроки их реализации. Для университета подписание этого документа имеет стратегическое значение, – сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Владимир Салмин подчеркнул, что для банка Воронежский государственный университет является хорошей кузницей кадров. В Центрально-Черноземном банке и подразделениях центрального подчинения, расположенных на территории региона, в настоящее время работает более 1500 выпускников ВГУ. Это почти 10% коллектива.

Планируется обучение студентов по запросам профильных подразделений банка, проведение открытых лекций и мастер-классов по развитию soft skills, дней открытых дверей, совместных научных исследований. Кроме того, банк учредит для студентов ВГУ именную стипендию, даст ребятам возможность принять участие в программе оплачиваемых стажировок Sberseasons, а также откроет в этом году на базе университета Центр искусственного интеллекта.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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