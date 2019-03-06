2019-03-06T09:55:57+03:00
Происшествия

30-летнего орловца вытащили пожарные из горящей квартиры в одном из поселков области

Причиной пожара стало неосторожное курение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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ЧП в поселке Занеруссовский Дмитровского района произошло минувшим вечером, 5 марта. В двухэтажном доме загорелась квартира. К моменту прибытия спасателей дым шел с первого этажа. Из горящей квартиры пожарные вытащили 30-летнего орловца.

- В результате пожара в одной из комнат в трехкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 12 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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