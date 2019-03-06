В Орле лихач на «Приоре» протаранил малолитражку «Киа»
Во вторник, 5 марта, в центре Орла произошло ДТП с участием отечественной легковушки «Лада Приора» и малолитражки «Киа». Лихач на «Приоре» протаранил иномарку на перекрестке.
Авария случилась в девятом часу утра. 33-летний водитель на «Ладе» ехал по Московской улице со стороны Герцена. На перекрестке, как только загорелся зеленый, он тронулся с места и не дождался, пока завершит маневр другой автомобиль.
- Водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа Пиканто», который двигался по переулку Новосильскому со стороны улицы Пушкина завершая проезд перекрестка, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге автоледи, управлявшая иномаркой, получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»