2019-03-06T09:22:44+03:00
Происшествия

В Орле лихач на «Приоре» протаранил малолитражку «Киа»

Водитель иномарки получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Во вторник, 5 марта, в центре Орла произошло ДТП с участием отечественной легковушки «Лада Приора» и малолитражки «Киа». Лихач на «Приоре» протаранил иномарку на перекрестке.

Авария случилась в девятом часу утра. 33-летний водитель на «Ладе» ехал по Московской улице со стороны Герцена. На перекрестке, как только загорелся зеленый, он тронулся с места и не дождался, пока завершит маневр другой автомобиль.

- Водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа Пиканто», который двигался по переулку Новосильскому со стороны улицы Пушкина завершая проезд перекрестка, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге автоледи, управлявшая иномаркой, получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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