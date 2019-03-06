2019-03-06T08:58:12+03:00
Происшествия

Трое орловских жителей попались на попытках краж

С начала недели силовики задержали нарушителей в гипермаркетах Северного района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Трое орловских жителей попались на попытках кражТрое орловских жителей попались на попытках кражФото: Архив "КП"
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Трое орловских жителей попались на попытках краж с начала этой недели. Нарушителей задержали силовики в гипермаркетах Северного района Орла.

Все трое попытались похитить товары, пронеся их мимо касс. Наибольший интерес нарушители проявили к продуктам питания, алкоголю и дорогой бытовой химии.

- По каждому факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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