Трое орловских жителей попались на попытках краж
С начала недели силовики задержали нарушителей в гипермаркетах Северного района
Трое орловских жителей попались на попытках кражФото: Архив "КП"
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Трое орловских жителей попались на попытках краж с начала этой недели. Нарушителей задержали силовики в гипермаркетах Северного района Орла.
Все трое попытались похитить товары, пронеся их мимо касс. Наибольший интерес нарушители проявили к продуктам питания, алкоголю и дорогой бытовой химии.
- По каждому факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU