2019-03-06T08:12:57+03:00
Общество

Почти за полтора миллиона рублей благоустроят братское кладбище жертв фашизма в Орле

Работы выполнят ко Дню Победы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В Орле ко Дню Победы благоустроят братское кладбище жертв фашизма. Памятное место расположено в жилом квартале между улицами Октябрьской и Красноармейской.

На кладбище будут выполнены минимальные работы. Речь идет об установке урн, лавочек, камер наружного видеонаблюдения, запрещающих знаков, стендов с информацией и других. Спектр работ оценивается в 1,47 миллиона рублей.

- В дальнейшем братское кладбище жертв фашизма будет включено в перечень объектов, подлежащих комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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