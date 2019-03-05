СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-05T14:26:58+03:00

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За сутки из Орла вывезли 430 кубометров снега, израсходовано 28 тонн песко-соляной смеси. Такую информацию о проделанной работе дала «Спецавтобаза». Ночью в городе работала 21 единица техники, утром на уборку выезжали 28 спецмашин. В ручном труде задействованы были 35 человек.

Стоит отметить, что предприятие уже начало подготовку к весне. В скором времени «Спецавтобаза» проведет набор персонала на покраску ограждений и покоса травы в Орле.

- Предприятие разместило заявку на участие в конкурсе по проведению ремонта дорог литым асфальтом. Также «Спецавтобаза» планирует включиться в конкурс на организацию отлова животных без владельцев, их содержание и возврат на прежние места их обитания, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU