2019-03-05T14:08:19+03:00
Общество

В Орле число маршруток в сторону улицы Раздольной станет больше

Вопрос с нехваткой автобусов чиновники пообещали решить к середине марта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Транспортный вопрос обсудили чиновники на сегодняшнем совещании в городской администрации. Одна из проблем касалась числа маршруток в сторону улицы Раздольной. Их орловцам не хватает. По решению первых лиц города, на этот маршрут выделят больше автобусов. Вопрос с нехваткой транспорта будет разрешен к середине марта.

Другой насущной проблемой по-прежнему остаются нарекания по движению транспорта в вечернее время и праздничные дни. Почти каждый перевозчик имеет на своем счету по 2-3 претензии. На следующей неделе, по словам властей, уже возможно первое расторжение контракта.

Стоит отметить, что число жалоб по оплате проезда картами существенно снизилось. Сейчас во всех валидаторах есть чековая лента. Это помогает избежать завышения стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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