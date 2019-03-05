СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-05T13:30:45+03:00

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Орловцы поделятся героическими историями своих семей. Конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне»стартует на Орловщине 11 марта.

Принять участие могут стать жители области в возрасте от 14 до 35 лет. Предлагается выполнить конкурсную работу на темы: «Семейный альбом 1941–1945 годов» или «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» с описанием истории семьи или жизни кого-либо из её членов.

Приём конкурсных работ завершится 30 июня. Приносить их можно в областную библиотеку имени Бунина по адресу: улица Максима Горького, 43. Победителей конкурса отметят Почётной грамотой Орловского облсовета и денежным поощрением.

Напомним, конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне» проводится в преддверии празднования 76-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. В 2018 году трогательными и героическими историями своих семей поделились более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU