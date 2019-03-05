В орловскую колонию в мешках с картошкой привезли метамфетамин и марихуану
В орловской колонии в мешках с картошкой, которые привезли в местную столовую, оказались совсем не подходящие для приготовления пищи «продукты». Заключенным пытались передать посылки с наркотиками и запрещенными в колонии предметами.
Инцидент произошел в исправительной колонии №5, что в Нарышкино. 28 февраля машина, как обычно, поставляла продукты для столовой. Однако сотрудникам исправительного учреждения поступил сигнал, что в машине может находиться весьма интересный груз.
В числе запрещенки и мобильники. Фото: предоставлено УФСИН России по Орловской области
Так оно и вышло: в мешках с картофелем обнаружились перемотанные скотчем свертки. А в свертках – мобильники, зарядки, наушники, а также полиэтиленовые пакеты с запрещенными к обороту веществами.
- Согласно проведенному исследованию ЭКЦ УМВД России по Орловской области в колонию пытались завезти 50,1 грамм наркотического средства каннабис (марихуана) и 52,9 грамм наркотического средства амфетамин, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU