2019-03-05T15:19:29+03:00
Происшествия

В орловскую колонию в мешках с картошкой привезли метамфетамин и марихуану

«Передачка» до адресатов не дошла, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В орловской колонии в мешках с картошкой, которые привезли в местную столовую, оказались совсем не подходящие для приготовления пищи «продукты». Заключенным пытались передать посылки с наркотиками и запрещенными в колонии предметами.

Инцидент произошел в исправительной колонии №5, что в Нарышкино. 28 февраля машина, как обычно, поставляла продукты для столовой. Однако сотрудникам исправительного учреждения поступил сигнал, что в машине может находиться весьма интересный груз.

В числе запрещенки и мобильники. Фото: предоставлено УФСИН России по Орловской области

В числе запрещенки и мобильники. Фото: предоставлено УФСИН России по Орловской области

Так оно и вышло: в мешках с картофелем обнаружились перемотанные скотчем свертки. А в свертках – мобильники, зарядки, наушники, а также полиэтиленовые пакеты с запрещенными к обороту веществами.

- Согласно проведенному исследованию ЭКЦ УМВД России по Орловской области в колонию пытались завезти 50,1 грамм наркотического средства каннабис (марихуана) и 52,9 грамм наркотического средства амфетамин, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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