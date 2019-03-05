СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-05T12:55:58+03:00

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В Орле на мосту «Дружба» отремонтировали асфальт. Восстановлением покрытия занималась «Дорожная служба». Качество нового асфальта проверит специальная комиссия. На мост она выедет уже сегодня, 5 марта.

Стоит отметить, что в целом ремонт моста идет с опозданием от графика. Сейчас подрядчик готовится к демонтажу 3-й и 4-й балок пролетного строения. Новые в полном объеме уже доставлены и хранятся на железнодорожной станции «Лужки». Кран для демонтажа старых и установки новых балок доставят к 10 апреля.

- За срыв сроков первого графика производства работ подрядчику предъявлены штрафные санкции на сумму 366 тысяч рублей, в связи с отсутствием защитного экрана под пролетами моста — еще 100 тысяч. Срок добровольного погашения штрафа истек. УКХ готовит документы для передачи в суд, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU