2019-03-05T12:53:05+03:00
Происшествия

В Орловской области прокуратура восстановила права инвалида

В доме женщины отключили электричество за неуплату задолженности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области прокуратура восстановила права инвалидаВ Орловской области прокуратура восстановила права инвалидаФото: Архив "КП"
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В Орловской области прокуратура восстановила права инвалида 2-ой группы.В доме женщины отключили электричество за неуплату задолженности. Сам дом находится на территории садоводческого товарищества. Он является единственным жилым помещением, где живет женщина вместе с дочерью, у которой также есть инвалидность.

- Руководством СНТ произведено отключение подачи электроэнергии в дом в связи с якобы имеющейся задолженностью. В нарушение установленного порядка орловчанку о предстоящем отключении электричества не предупреждали, а имеющиеся споры по оплате подлежали рассмотрению в судебном порядке, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

В адрес председателя СНТ было внесено представление. Но надлежащих мер по устранению нарушений принято не было. Тогда прокурор направил в суд иск об обязании СНТ восстановить электроснабжение. Требования суд удовлетворил. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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