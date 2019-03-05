В орловском поселке застрелили мужчину
В орловской глубинке в частном доме нашли убитым 60-летнего мужчину. Неизвестный застрелил жителя поселка Никольское Троснянского района и скрылся.
Сейчас следователи и оперативники разыскивают убийцу. Региональный СК возбудил уголовное дело.
- 4 марта в селе Никольское в частном доме обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU