В орловском поселке застрелили мужчину

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-05T12:40:53+03:00

Сейчас следователи и оперативники разыскивают убийцу

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В орловской глубинке в частном доме нашли убитым 60-летнего мужчину. Неизвестный застрелил жителя поселка Никольское Троснянского района и скрылся.

Сейчас следователи и оперативники разыскивают убийцу. Региональный СК возбудил уголовное дело.

- 4 марта в селе Никольское в частном доме обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

За ходом расследования уголовного дела установлен личный контроль руководителя следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU