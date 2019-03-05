2019-03-05T12:29:08+03:00
Звезды

Фестиваль студенческих и любительских театров стартовал на Орловщине

Оценивать участников будут профессиональные артисты из театров Орла
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фестиваль студенческих и любительских театров «Бархат кулис» стартовал на Орловщине к Году театра в России. Оценивать участников будут профессиональные артисты из театров Орла - театра имени Тургенева и «Свободного пространства», а также специалисты центра народного творчества.

Конкурс, посвященный Году Театра в России, пройдет до 4 мая. В рамках фестиваля уже выступили театральные студии «Пружинка» орловской Школы искусств имени Кобалевского, «Фантазия» Дворца культуры Мценска, «Ювента» и «Театр сатиры» ОГУ имени Тургенева. Уже совсем скоро покажут свои постановки детские театральные студии Дома детского творчества Заводского и Железнодорожного районов, а также театральная студия «Эскулап» Орловского базового медицинского колледжа.

Участников фестиваля ждут также творческие лаборатории для обсуждения просмотренных спектаклей, беседы по проблемам репертуара студенческих и любительских театров, обмен опытом и инновационными формами работы в театральном жанре, посещение орловских театров, мастер-класс по невербальным формам, пластике, пантомиме.

Отборочный этап конкурса продлится до 8 апреля. Для участия необходимо подать заявку и видеозапись по электронной почте: oocnt57@yandex.ru до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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