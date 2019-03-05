Орловские каратисты привезли домой медали с Всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-05T11:37:40+03:00

Нашу область на соревнованиях в Твери представляли воспитанники «Орел-Карат»

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Орловские каратисты привезли медали с Всероссийского турнира. Нашу область на соревнованиях в Твери 2-3 марта представляли воспитанники «Орел-Карат».

В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 20 регионов страны. Орловцы привезли 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

- Первое место среди юниоров 14-15 лет завоевали Сергей Калинин, Илья Выставкин, Виталия Русанова. Вторыми стали Зори Ибоян, Матвей Кравченко. Дарья Чижикова, Ирина Вайсергиссер и Ульяна Кочеткова стали бронзовыми призерами соревнований, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU