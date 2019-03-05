2019-03-05T10:42:16+03:00
Общество

Орловские инспекторы раскритиковали состояние дорог в области

Ответственным за уборку они выдали 26 предписаний
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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С 22 по 28 февраля орловские инспекторы провели мониторинг состояния улично-дорожной сети в области. За ненадлежащий вид дорог сотрудники Госавтоинспекции выдали 26 предписаний об устранении недостатков.

- Приняты меры в отношении ответственных организаций и их руководителей. Возбуждено 2 административных производства. В органы прокуратуры направлено 5 информаций. На комиссии по безопасности дорожного движения направлено 4 предложения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за конец февраля в регионе было зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими, в 3-х из которых были установлены недостатки улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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