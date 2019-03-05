В орловской глубинке из-за сигареты сгорел жилой дом
В понедельник, 4 марта, спасатели тушили жилой дом в Мценском районе. Пожар охватил жилище в поселке Железница.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в начале третьего часа дня. Огнеборцы прибыли на место. С пламенем справились, спасли от огня две хозяйственные постройки. Однако сам дом отбить не удалось.
- Дом выгорел изнутри на площади 50 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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