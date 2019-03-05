В Орле семи членам преступной группировки за сбыт наркотиков грозит до 14 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-05T09:40:03+03:00

Распространителей запрещенных веществ задержали два года назад с четырьмя килограммами «синтетики»

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Обвинительный приговор вынес орловский суд семи членам преступной группировки за сбыт наркотиков. Распространителей запрещенных веществ задержали два года назад в Кромском районе. В доме, где обитали закладчики и оптовик, стражи порядка обнаружили 4 килограмма «синтетики».

- За покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере через интернет Следственной частью Следственного Управления регионального УМВД было возбуждено уголовное дело. Кроме того, был установлен еще ряд фактов сбыта синтетических средств, по которым возбужденные уголовные дела соединили в одно производство, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Суд приговорил всех фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 7,5 до 14 лет. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU