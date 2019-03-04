СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-04T15:48:32+03:00

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На Орловщине увеличилось количество приемных семей. Вопрос об этом подняли чиновники на минувшем рабочем совещании в администрации Орла 27 февраля.

По данным органов опеки и попечительства, к 1 января 2019 года на учете находились более 980 подопечных, 506 из них - несовершеннолетние и 475 – недееспособные. 284 ребенка воспитываются в опекунских семьях, 170 детей — в приемных, 52 ребенка находятся в государственных учреждениях для сирот и в учреждениях профессионального образования.

По словам Натальи Рытовой, начальника отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, количество детей, нуждающихся в поддержке государства, уменьшилось. Если в 2008 году численность детей-сирот составляла 136 детей, то в 2018 году – 73 ребёнка.

В минувшем году 58 детей устроили в семьи, 10 - определены в госучреждения, усыновлены шестеро. В замещающие семьи был устроены 77 детей. В 2019 году приемных семей – 130. В них воспитываются 170 детей. Наблюдается тенденция к уменьшению числа родителей, лишенных родительских прав. В 2008 году таких было 112 человек, в 2018 году — 42 родителя.

До сих пор остаются случаи, когда новорожденных оставляют в роддомах. В 2010 году таких детей было 22, в 2018 – 18 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU