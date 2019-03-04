В Орле на остановке неизвестные оставили умирать шиншиллу в банке

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-04T15:31:19+03:00

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В Северном районе Орла на остановке общественного транспорта «УВМ» зоозащитники обнаружили трехлитровую банку со зверьком внутри. Вероятно, таким образом неизвестные пытались избавиться от домашнего питомца – шиншиллы.

Оставив внутри поилку для животного, бывшие хозяева надеялись, что зверька кто-то заберет. Но пушистая шиншилла, не выдержав мороза, замерзла насмерть.

- И мы не успели. Хотя всего 10 минут прошло после сообщения, что зверёк нуждается в помощи. А сколько она там до этого сообщения просидела? Лучше бы в подъезд выпустили или просто на улицу, где она могла убежать в тёплое место. И те, кто стоял на остановке и смотрел, неужели нельзя было выпустить зверюшку из банки? – возмутилась зоозащитница Виталия Румянцева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU