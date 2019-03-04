2019-03-04T13:42:27+03:00
Общество

В Орле в сквере Ермолова появится фонтан

Ознакомиться с дизайн-проектом можно на сайте городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Дизайн-проект благоустроенного сквера генерала Ермолова появился на сайте администрации Орла. Решить, какой облик примет эта центральная точка в городе, смогут сами орловцы.

Согласно проекту, будет создана единая пешеходная зона от улицы Ленина до улицы Комсомольской. Претерпят изменения трамвайные пути, но сохранят свое сегодняшнее расположение. Для безопасного перехода людей пути поднимут относительно отметки проезжей части. Здесь же появятся пешеходные переходы с пандусами.

Кроме того, проект предусматривает новую рассадку деревьев вокруг памятника Ермолову и сухой фонтан. Парковка в переулке Воскресенском соединит пешеходные зоны перед историческим факультетом ОГУ и сквером. Здесь же будет и зона отдыха из модульных элементов с посадочными местами и озеленением.

- Основная идея организации территории заключается в создании комфортной и безопасной среды с дополнительными точками притяжения людей, правильной зональностью территории и, как следствие, повышения качества благоустройства, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Предложения, замечания и комментарии по благоустройству сквера генерала Ермолова орловцы могут направлять на адрес электронной почты: arh_orel@mail.ru с пометкой «Сквер Ермолова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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