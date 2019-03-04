СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-04T12:59:53+03:00

Вход для всех женщин будет свободным

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Жительниц Орла приглашают на праздничный концерт к 8 марта. С Международным женским днем орловчанок поздравят в эту среду в академическом театре Тургенева.

Вход напраздничный концерт «Женщина — сама любовь! Сама любовь — женщина!», подготовленный артистами Орловского городского центра культуры, в этот день будет свободным. Он начнется в 14 часов.

Кроме того, перед концертом, в 12:30, пройдет молодежный флешмоб. Его участники выстроят цифру «8». После него всех желающих приглашают оценить показательные выступления фигуристов на катке на площади Ленина и принять участие в мастер-классе по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU