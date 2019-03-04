СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-04T12:06:45+03:00

За минувший год из региона уехали почти 8 тысяч человек

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Численность населения Орловщины снижается. Такой вывод сделали специалисты Орелстата.

Так, по данным ведомства, за минувший 2018 год из региона уехали 7,9 тысяч человек. К 1 января 2019 года численность постоянного населения Орловской области составила 739 тысяч человек.

Стоит отметить, что за последний год на Орловщину переехали около 20 тысяч человек, 2 тысячи из которых – иностранцы. Как сообщает Орелстат, 1418 орловцев мигрировали за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU