Премьерный спектакль «Семейное счастье» показали в орловском театре Тургенева
Премьерный показ спектакля «Семейное счастье» состоялся в орловском академическом театре имени Тургенева 28 февраля. Орловцы увидели на сцене воплощение двух одноактных пьес Антона Чехова «Медведь» и «Предложение».
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Маленькие комедии показали, как нелепо мы прячемся за условностями, не понимая, что самое ценное в жизни — это человеческие отношения. Как бы мы не были обижены, сколько бы разочарований не было в нашей жизни - в глубине души мы продолжаем верить в то, что достойны любви. Нужно только открыться и впустить её в своё сердце.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Следующий спектакль орловцы увидят уже во вторник, 5 марта.
Продолжительность спектакля с антрактом - час 30 минут.
Билеты в кассах театра.
Адрес: площадь Ленина, 2.
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