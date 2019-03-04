Премьерный спектакль «Семейное счастье» показали в орловском театре Тургенева

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-04T11:25:09+03:00

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Премьерный показ спектакля «Семейное счастье» состоялся в орловском академическом театре имени Тургенева 28 февраля. Орловцы увидели на сцене воплощение двух одноактных пьес Антона Чехова «Медведь» и «Предложение».

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Маленькие комедии показали, как нелепо мы прячемся за условностями, не понимая, что самое ценное в жизни — это человеческие отношения. Как бы мы не были обижены, сколько бы разочарований не было в нашей жизни - в глубине души мы продолжаем верить в то, что достойны любви. Нужно только открыться и впустить её в своё сердце.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Следующий спектакль орловцы увидят уже во вторник, 5 марта.

Продолжительность спектакля с антрактом - час 30 минут.

Билеты в кассах театра.

Адрес: площадь Ленина, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU