Горящий «ВАЗ» потушили спасатели на улице Черепичной в Орле
В машине сгорел моторный отсек
Горящий «ВАЗ» потушили спасатели на улице Черепичной в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Горящий «ВАЗ-2107» потушили спасатели на улице Черепичной в Орле. ЧП произошло в минувшую субботу, 2 марта, ранним утром.
- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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