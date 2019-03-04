СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-04T10:56:13+03:00

Горящий «ВАЗ» потушили спасатели на улице Черепичной в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Горящий «ВАЗ-2107» потушили спасатели на улице Черепичной в Орле. ЧП произошло в минувшую субботу, 2 марта, ранним утром.

- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU