СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-04T10:48:55+03:00

В ДТП с микроавтобусом на трассе «Орел-Тамбов» погибли двое Фото: Архив "КП"

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В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» погибли двое. Авария с участием микроавтобуса«Опель Вивара» и иномарки «Рено» произошла сегодня ранним утром, 4 марта, на 121-м километре дороги.

- В результате ДТП скончались 49-летний водитель и 60-летняя пассажирка микроавтобуса, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU