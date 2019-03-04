В ДТП с микроавтобусом на трассе «Орел-Тамбов» погибли двое
Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД
В ДТП с микроавтобусом на трассе «Орел-Тамбов» погибли двоеФото: Архив "КП"
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В ДТП на трассе «Орел-Тамбов» погибли двое. Авария с участием микроавтобуса«Опель Вивара» и иномарки «Рено» произошла сегодня ранним утром, 4 марта, на 121-м километре дороги.
- В результате ДТП скончались 49-летний водитель и 60-летняя пассажирка микроавтобуса, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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