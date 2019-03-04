СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-04T10:24:19+03:00

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Под Орлом под колесами двух иномарок погиб пешеход. Страшное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 3 марта, вечером.

45-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» двигался со стороны Москвы в сторону Орла. В районе 333 километра автодороги М-2 «Крым» он не заметил пешехода. 56-летний мужчина переходил дорогу, в то время когда иномарка сбила его. После наезда пешеход попал под колеса еще одного автомобиля «Рено Меган».

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU