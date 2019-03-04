СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-04T09:57:39+03:00

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Память Героя России Александра Рязанцева почтили на Орловщине 1 марта, в день гибели десантников в бою с террористами в Чеченской Республике. Отдать дань памяти бойцу в его родное село Войново приехали ветераны афганской и чеченской войны, представители местной власти и школьники.

Участники мероприятия посетили дом Александра Рязанцева, пообщались с его родителями, после - направились на могилу бойца для возложения цветов. Кроме того, гости побывали в Спешневской средней школе, которая носит имя бойца, заглянули в музейный уголок, где хранятся личные вещи героя, его фотографии и письма.

ЗНАЙ!

Лейтенант Александр Рязанцев был корректировщиком огня. 28 февраля 2000 года псковские десантники заняли высоту в Аргунском ущелье. Там завязался неравный бой с боевиками. Александр помогал командиру батареи капитану, прикрывал его. После гибели командира сам корректировал огонь, лично уничтожил 15 боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU