Под Орлом автоледи на «Калине» вылетела на встречку и врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-04T09:39:32+03:00

Сама водитель и двое пассажиров покалечились, еще один скончался в больнице

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Трагическое лобовое столкновение произошло на трассе под Орлом в минувшее воскресенье, 3 марта. Автоледи за рулем отечественной легковушки «Лада Калина» вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру. Женщина и двое пассажиров покалечились, еще один - скончался в больнице.

Авария случилась около трех часов дня на трассе «Орел-Тамбов». 40-летняя водитель ехала за рулем «Лады» со стороны Орла в направлении города Ливны. В какой-то момент она не справилась с управлением и потеряла контроль над легковушкой.

- В районе 117 км водитель выехала на встречную сторону дороги, где совершила столкновение со встречным автомобилем «ДАФ». В результате столкновения водитель автомобиля «Лада», а так же 2 пассажира 23-летний парень и 22-летняя девушка получили телесные повреждения, 27-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU