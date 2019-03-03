От минуса к плюсу будет варьироваться температура в Орле на будущей неделе

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-03T13:02:16+03:00

В ночные часы мороз, днем плюсовые значения, снег с дождем и ветер

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Первая рабочая неделя календарной весны в Орле не обозначится резким потеплением и солнцем. По прогнозам синоптиков, ночью столбики термометров будут уходить в минусовые значения, а в дневные часы ожидается оттепель.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 4 марта в городе будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки – дождь со снегом. Ночью -3 градуса, в светлое время суток до +3. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/с.

Во вторник 5 марта переменная облачность, небольшой дождь. Теплее: ночью +1, днем +6 градусов. Правда, неслабый ветер - юго-западный, 9 м/с.

В среду 6 числа ночью +2, днем +4. Снова переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6 м/с.

В четверг 7 марта ночью снова ударит мороз: метеорологи прогнозируют до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +3 выше нуля. Южный ветер 4 м/с, переменная облачность и снег с дождем.

Предварительно, в праздничный день 8 марта ночью -1, а днем разогреется до +10 градусов. Будет пасмурно, осадки в виде небольшого снега с дождем. Ветер южный, с высокой скоростью 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU