В домах жителей орловской глубинки появились пожарные извещатели
Специальные датчики, призванные сообщить о задымлении в доме, спасатели устанавливают в рамках акции «Безопасное жилье». Так в Новосильском районе области такие устройства появились в домах многодетных и неблагополучных семей.
Датчики в таких семьях спасатели устанавливают бесплатно. Цель – предупредить несчастные случаи, которые могут закончиться трагические. Даже если оперативно потушить возгорание не удастся, громкий сигнал устройства позволит покинуть горящее помещение.
- С жителями также были проведены беседы о последствиях, к которым может привести пренебрежение правилами пожарной безопасности, что следует делать в первую очередь при возникновении пожара, а также розданы памятки по пожарной безопасности, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU