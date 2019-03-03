В домах жителей орловской глубинки появились пожарные извещатели

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-03T12:48:07+03:00

Спасатели установили их в жилье многодетных и неблагополучных семей

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Специальные датчики, призванные сообщить о задымлении в доме, спасатели устанавливают в рамках акции «Безопасное жилье». Так в Новосильском районе области такие устройства появились в домах многодетных и неблагополучных семей.

Датчики в таких семьях спасатели устанавливают бесплатно. Цель – предупредить несчастные случаи, которые могут закончиться трагические. Даже если оперативно потушить возгорание не удастся, громкий сигнал устройства позволит покинуть горящее помещение.

- С жителями также были проведены беседы о последствиях, к которым может привести пренебрежение правилами пожарной безопасности, что следует делать в первую очередь при возникновении пожара, а также розданы памятки по пожарной безопасности, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU